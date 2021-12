Sophia Thomalla: Eiskalt versetzt im Liebesurlaub auf den Malediven!

Und auch sonst dreht sich alles um Alex’ Liebe zum grünen Filz: „Also ich war ja jetzt schon bei den Turnieren dabei. Es ist natürlich mein Anspruch, bei so vielen wie möglich dabei zu sein, weil wenn ich nicht dabei bin, wo soll ich sonst dabei sein? Weil sonst sehen wir uns privat ja eigentlich so gut wie gar nicht“, seufzt Sophia. Oje … Klar, auch Sophia ackert oft im Gym, um an ihrem Body zu feilen – aber Spaß macht ihr das nicht! „Ich hab noch nie einen Tag gehabt, wo ich dachte: ‚Geil, nachher darf ich wieder zum Sport gehen‘“, gestand sie gerade in ihrem Podcast. Dann doch lieber dem Liebsten beim Schwitzen zugucken…

