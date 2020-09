Sophia Thomalla: Fiese Demütigung in aller Öffentlichkeit

Gute Freunde stärken einem immer den Rücken? Von wegen! Wer mit Sophia Thomalla befreundet ist, der braucht entweder ein ganz dickes Fell – oder sollte sich ganz schnell einen loyaleren Bekanntenkreis suchen…

Denn für einen billigen Gag verrät das Model eiskalt seine enge Vertraute Christina Vacirca. „Ihr Blick, wenn ich ihr sage, dass sie zum Sport muss“, spottet Sophia in ihrer Insta-Story und filmt dabei das genervte Augenrollen ihres Opfers. Dass die Visagistin tatsächlich unter ihrer nicht unbedingt superstraffen Figur leidet, thematisierte sie zwar in der Vergangenheit auch selbst, und sie trainierte sogar mit Sido-Ex Charlotte Würdig (42), um besser in Form zu kommen. Aber eigentlich sollte man sich ja gerade in solchen Situationen auf die Unterstützung seiner Freunde verlassen können.

Ist Sophia Thomalla eine Horror-Freundin?

Damit hat Sophia jedoch so gar nichts am Hut. Statt Christina solidarisch zu motivieren und zu ermutigen, machte die bekennende Sportfanatikerin ihre nicht ganz so perfekte Freundin auf einem gemeinsamen Business-Trip öffentlich zum Affen: Während andere ihre Begleiterin bei solchen Gelegenheiten vorteilhaft in Szene setzen, filmte sie Christina heimlich beim Schlemmen kalorienreicher Snacks – aus denkbar ungünstigen Perspektiven.