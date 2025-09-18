Sophia Thomalla: Kalte Ansage! So gnadenlos hat sie ihn abgeblitzt
Sophia Thomalla hat die Schnauze voll, jetzt rechnet sie mit IHM ab – wer hinter der Flirt-Attacke steckt und ob dies Konsequenzen in ihrer Beziehung haben könnte …
Sophia Thomalla bei der Bertelsmann Party 2025.
© Imago/Berlinfoto
Schon lange brodelt die Gerüchteküche, ob es zwischen Sophia Thomalla (35) und dem Tennisprofi Alexander Zverev (28) kriseln könnte… Jetzt wird sie auch noch ordentlich angeflirtet! Doch was ist passiert?
Das brachte Sophia zum kochen!
Kaum ist Jimi Blue Ochsenknecht in der neuen Staffel von „Are You The One” angekommen, sorgt er schon für den ersten Eklat: Am Gruppenspiel will er nicht teilnehmen – sehr zum Unmut seiner Mitbewohner. Doch damit nicht genug: Wenig später versucht der Schauspieler auch noch, mit einem ziemlich unbeholfenen Flirtversuch bei der Moderatorin zu landen.
Sein Spruch? Ein echter Reinfall. Die Reaktion: frostig! Sophia lässt den Schauspieler eiskalt abblitzen. Und Fans fragen sich bereits: Was ist nur mit Jimi Blue los?
Wie kam es zu dem peinlichen Flirtversuch?
Als Sophia Thomalla, die in der aktuellen Staffel von „Are You The One – Reality Stars in Love“ ohnehin schon ordentlich die Nerven strapaziert bekommt, versucht, Neuzugang Jimi Blue Ochsenknecht zur Teilnahme am Gruppenspiel zu motivieren, nutzt der plötzlich die Gelegenheit – und flirtet direkt mit der Moderatorin selbst!
Mit einem grinsenden Blick sagt er: „Die Spucke ... ich kenne die Leute noch nicht so lang. Bei dir wäre es was anderes.“ Doch Sophia reagiert alles andere als begeistert: eine vielsagende Grimasse, mehr nicht. Autsch!
Jimi ist trotzdem in Feierlaune
Die Stimmung lässt sich Jimi davon aber nicht verdferben! Im Gegenteil! Beim Trinkspiel in der Villa verteilt er gleich drei Küsse hintereinander – an drei verschiedene Frauen! Ob ihm diese Aktion am Ende wirklich sein „Perfect Match“ einbringt – oder sogar die große Liebe – bleibt allerdings abzuwarten. Dabei steht damit einiges auf dem Spiel!
Kurzauftritt bei „Are You The One“: Jimi Blue muss gehen
Lange Zeit mussten Fans auf Jimi warten, denn der tauchte tatsächlich erst in der sechsten Folge auf. Und damit nicht genug. In der aktuellen Doppelfolge verrät Sophia Thomalla: Der 33-Jährige ist nur für fünf Tage dabei. Danach ist Schluss – egal ob mit oder ohne „Perfect Match”!
Und: Findet Jimi Blue tatsächlich seine perfekte Partnerin, erhöht sich der Gewinn-Jackpot um satte 20.000 Euro. Aber ob das in so kurzer Zeit gelingt? Man darf gespannt sein…