Sophia Thomalla: Kalte Ansage! So gnadenlos hat sie ihn abgeblitzt

Kaum ist Jimi Blue Ochsenknecht in der neuen Staffel von „Are You The One” angekommen, sorgt er schon für den ersten Eklat: Am Gruppenspiel will er nicht teilnehmen – sehr zum Unmut seiner Mitbewohner. Doch damit nicht genug: Wenig später versucht der Schauspieler auch noch, mit einem ziemlich unbeholfenen Flirtversuch bei der Moderatorin zu landen.