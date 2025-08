Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Trennung? Sie reagiert eindeutig

Nach seinem frühen Aus in Wimbledon ließ sich der 28-Jährige nichts mehr schönreden. Im Podcast "Nothing Major" offenbarte Alexander Zverev, dass er seit Monaten mit einem mentalen Tief zu kämpfen hatte. "Ich war nicht sehr motiviert, zu spielen. Ich hatte keine große Lust zu trainieren. Ich habe meine Zeit auf dem Platz nicht genossen", so der Olympiasieger von 2021.