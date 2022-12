Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Jetzt sollen es alle wissen!

Eigentlich kennt man Sophia Thomalla eher von ihrer frechen Seite. Als Moderatorin bei "Are You The One" nimmt sie kein Blatt vor den Mund und scheut auch nicht davor zurück einmal ordentlich gegen die Kandidaten zu sticheln. Doch nun zeigt sich die Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev von ihrer gefühlvollen Seite - auf Instagram fand sie nun, zu einem süßen Pärchen-Foto mit ihrem Liebsten, rührende Worte: