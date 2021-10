Sophia Thomalla: Liebes-Hammer! Alexander Zverev ist ihr neuer Freund

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, hat es zwischen Sophia und Tennisspieler Alexander Zverev gefunkt. Die beiden haben sich vor vier Jahren über einen Freund kennengelernt. Seit sechs Wochen läuft mehr als Freundschaft. Sophia besuchte ihn bereits in Florida und feuerte ihn bei "Schlag den Star" gegen Mamas Ex Silvio Heinevetter an.