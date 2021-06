Loris Karius: So millionenschwer ist seine neue Model-Freundin

Ups, das ging wohl in die Hose...aus dem Top-Secret-Jungs-Urlaub von Loris Karius und seinen Kumpels wurde am Ende ein Paparazzi-Fest! Heiße Knutschfotos sorgten Mitte Juni für das überraschende Liebes-Aus zwischen Loris Karius und Sophia Thomalla. Der Fußballer und die Moderatorin waren seit 2018 ein Paar. Doch nach seinem Techtelmechtel mit einer brünetten Bikini-Schönheit auf einer Jacht im Mykonos-Urlaub hat sie endgültig die Nase voll! Nun wurde bekannt, wer die neue Frau an der Seite von Loris Karius ist. Heiße Kurven und ein Vermögen in Millionen-Höhe machen Maria Del Mar Molar zur perfekten Partie...