Sophia Thomalla: Schock-Geständnis! Sie ist unheilbar krank

"Ich leide seit meiner Geburt an einer venösen Malformation, im Grunde übersetzt – eine Gefäßmissbildung. Das ist ein sehr seltener Gendefekt, den sich die Ärzte bis heute nicht so richtig erklären können", berichtet Sophia jetzt offen ihren Instagram-Followern. Im Laufe ihres Lebens musste sie deshalb schon einige Operationen über sich ergehen lassen. "Seit Kleinkind auf bis jetzt. Und die nächste OP steht schon an, mein rechter Unterarm ist befallen."