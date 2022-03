Sophia Thomalla & Alex Zverev: Diese Szenen sind brutal!

Doch verliert der Profi "nur" auf dem Platz die Kontrolle? Vor knapp zwei Jahren behauptete seine Ex-Freundin Olga Sharypova, der Hamburger habe sie körperlich und psychisch missbraucht, sie geschlagen und gewürgt, sie habe seinetwegen sogar an Selbstmord gedacht: "Er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht mehr leben will", so das Model. Schreckliche Vorwürfe, zu denen die Spielerorganisation der Männer (ATP) ein Untersuchungsverfahren laufen hat, bisher ohne Ergebnis.

Zverev selbst bestreitet alle Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Doch Szenen wie die vor wenigen Tagen werden wohl auch Sophia zeigen, was ihr Freund für einen Charakter hat, wie kurz seine Lunte ist. Noch im vergangenen Jahr betonte Alexander im Gespräch mit RTL, wie friedlich seine Beziehung mit der Moderatorin sei: "In der Zeit, in der wir zusammen sind, haben wir uns noch kein einziges Mal gestritten. Bei uns ist es wirklich sehr, sehr harmonisch." Doch was passiert, wenn es zwischen den beiden doch mal knallt? Eine Frage, die Sophia sich stellen sollte, bevor es zu spät ist...