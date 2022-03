Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Blitzhochzeit

Wie Simone Thomalla nun berichtet, hat Sophia mit Alex einen regelrechten Glücksgriff gemacht. So plaudert sie nun gegenüber "RTL" aus: "Ich habe Alexander schon kennengelernt. Ich finde ihn sehr witzig. Ein sehr humorvoller junger Mann, der sichtlich meiner Tochter sehr guttut." Wow! Klingt ganz danach, als ob sich Simone Alex auch gut als Schwiegersohn in Spe vorstellen könnte. Sollte Sophia jedoch eine Blitzhochzeit mit ihrem Alex planen, würde Mama Simone wahrscheinlich nicht mit in die Überlegungen eingebunden werden. So ergänzt die Schauspielerin über ihre Tochter: "Sophia würde mich jetzt nicht fragen: 'Mutti, soll ich das machen oder das nicht?' Dann wären einige Dinge anders gelaufen." Wie es bei dem Traumpaar wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...