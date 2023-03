Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Für ihren Liebsten hängt sie ihre Karriere an den Nagel

Was ist bloß los mit Sophia Thomalla? Es gibt wohl kaum eine Frau im deutschen Fernsehen, die so straight ist wie sie! Die Moderatorin gibt herzlich wenig darauf, was andere Menschen von ihr denken. Und damit ist sie ein riesen Vorbild für viele Frauen. Doch genau diesen Job hat die 33-Jährige nun eindeutig an den Nagel gehängt. Denn anlässlich des internationalen Frauentages fällt Sophia Thomalla nichts Besseres ein, als ein ziemlich provokantes Statement auf Instagram loszuwerden. Die hübsche Brünette postete ein schnulziges Knutsch-Bild von sich und ihrem Freund Alexander Zverev und schrieb dazu: "An einem internationalen Frauentag kann ich tun, was ich will. Und ich möchte diesen Kerl wertschätzen."