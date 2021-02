Sophia Vegas: Kaum wiederzuerkennen - Sie hat sich komplett verändert

Eine Userin erinnert die 33-Jährige jedoch daran, dass sie gerade in der Anfangszeit selbst ganz schön in der Kritik stand. "Ja, du bist eine tolle Mama. Aber am Anfang sah es ja nicht so aus. Ich war geschockt, als du gleich nach der Geburt gesagt hast, dass du Kindermädchen haben möchtest und du auch gleich am Anfang ohne die Kleine mit deinem Mann ein paar Tage Urlaub gemacht hast", feuert sie.

Doch Sophia ist kaum wiederzuerkennen! Während sie sich vor einigen Jahren noch stark auf ihre Social-Media-Kanäle und oberflächlichere Themen konzentriert hat, ist sie heute wie ausgewechselt. "Sorry an euch, dass ich mich so zurückgezogen habe. Doch diese virtuelle Welt hat für mich keine Bedeutung mehr", erklärt sie. Sie wolle 100% der Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann verbringen. "Belohnt werde ich schon jetzt. Meine Tochter spricht ihre ersten deutschen Wörter", schwärmt sie. Ihre Lieblingswörter? "Danke und Mama."

Vor einiger Zeit war Sophia Vegas noch im Beauty-Wahn: