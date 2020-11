Sophia Vegas: Frisuren-Hammer! Sie zeigt sich mit braunen Haaren!

Via Instagram nimmt Sophia Vegas ihre Fans nun mit auf eine Zeitreise in ihre Vergangenheit, als sie noch ein waschechter Teenie war. So postet Sophia nun ein Bild von sich, auf dem sie zarte 17 Jahre alt ist. Für ihre Fans eine wahre Sensation! Schließlich können sie so einen Blick auf Sophia werfen, wie sie vor all ihren Beauty-Eingriffen aussah! Und auch die Haarfarbe der 17-jährigen Sophia sorgt für reichlich Wirbel! Die Kult-Blondine damals nämlich noch brünett! Das so ein Post von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...