Sophia Wollersheim: Ihr Magen liegt in ihren Brüsten

Bei einem Treffen mit dem Kult-Millionärs Paar Robert und Carmen Geiss erzählt Sophia, dass ihr beim Entfernen der Rippen ein Zugang in die Brüste gelegt wurde. Dabei gehen Speisen und Getränke nicht in die Bauchregion, sondern in ihre Brüste. Dadurch kann es sein, dass ihre Brüste größer werden können. So sagt sie: "Wenn man isst oder trinkt geht das in die eine oder in die andere Brust, im Laufe des Tages kann die andere Burst dann größer oder kleiner werden, weil es noch nicht so gut funktioniert. Das muss sich erstmal ein bisschen eingrooven."