Sophias Vegas: Adoptions-Hammer

Wie Prinz Frédéric von Anhalt jüngst offenbart hat, kam es zwischen ihm und Sophia Vegas zu einem unverhofften Aufeinandertreffen. So berichtet er gegenüber "Express": "Auf einmal kam sie auf mich zu. Ich dachte: Oh, je! Das ist ja so eine Art Busenwunder. Was sollen die Leute denken? Meine Frau Zsa Zsa Gabor ist ja noch nicht so lange tot. Und allein war die Busenfrau auch nicht, eine Freundin begleitete sie. Sie stellte sich als Sophia vor, aber ich konnte sie erst nicht einordnen. Dann sagte sie, dass sie im 'Dschungelcamp' und bei 'Big Brother' mitgemacht hat und jetzt in den USA lebt." Die beiden sollen sich so gut verstanden haben, dass Sophia von dem Prinzen sogar prompt zu einer Gartenparty eingeladen wurde: Der Witwer von Zsa Zsa Gabor schwärmt: "Sie ist elegant, lebt luxuriös, hat eine tolle Familie, einen super Mann." Doch wie es scheint, soll die beiden nicht nur eine frische Freundschaft verbinden. Sophia verfolgt scheinbar einen ganz genauen Plan...