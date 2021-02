Sophia Vegas: Traurig, was sie jetzt ertragen muss

Via "Instagram" nimmt Sophia Vegas ihre Fans nun mit auf eine Zeitreise in ihre Vergangenheit. Sie teilt dabei einen Schnappschuss, auf dem sie stolz ihre Wespentaille präsentiert. Dazu kommentiert Sophia: "Klasse ist etwas, das man nicht kaufen kann. Ich habe wohl einen neuen Trend gesetzt, Korsetts zu tragen. Was für ein Kompliment." Doch scheinbar hat sie bei ihrer Community mit dem Bild voll daneben gegriffen...