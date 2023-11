Sophia Thomalla: Mit Till Lindemann im Hotel

Der umstrittene Rammstein-Frontmann hatte am Freitagabend ein Konzert in Düsseldorf, stand dort vor rund 7.500 Zuschauern auf der Bühne. Anschließend ging es für ihn zur Aftershow in den Club "Tor 3". Und Sophia? War sie seinetwegen in der Stadt? Immerhin haben die Moderatorin und der Musiker auch seit dem Ende ihrer vierjährigen Beziehung 2015 noch ein enges Verhältnis …

Und auch als Till im Sommer sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde (er dementiert bis heute), sprang sie ihm sofort zur Seite. Dass die beiden jetzt also nur zufällig zur gleichen Zeit im selben Hotel unterkamen, wäre schon ein seltsamer Zufall. Ein Augenzeuge berichtet gegenüber InTouch, Sophia habe im Foyer des Hotels mit Tills Bodyguard geplaudert. Zudem wurde sie sichtlich müde morgens vor der Lobby abgelichtet. Weil sie mit Till gefeiert hatte? Am folgenden Abend stand jedenfalls ein Job als Co-Moderatorin bei der Wok-WM in Winterberg auf dem Programm – knapp 200 Kilometer entfernt! Eine Übernachtung vor Ort wäre doch praktischer gewesen, oder?