Sophia Thomalla & Alex Zverev: Erneuter Tiefschlag! Wie soll es bloß weitergehen?

Die Beziehung zwischen Tennisstar Alex Zverev und Moderatorin Sophia Thomalla steht unter keinem guten Stern! Die Ex-Freundin des Tennisstars, Brenda Patea, erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn: Körperverletzung! Nun wurde sogar ein Strafbefehl gegen den 26-Jährigen erlassen. Dieser sieht vor, dass Zverev, sofern er ihn annimmt, 90 Tage lang einen Tagessatz von rund 5.000 Euro zahlen muss. Strafverteidiger Burkhard Benecken meint gegenüber "BILD": "Zur Ermittlung der Tagessatzhöhe wird das Nettoeinkommen durch 30 geteilt. Bei 5.000 Euro Tagessatz geht man demnach von 150.000 Euro monatlich netto aus." Allerdings ergänzt er gegenüber dem Blatt auch: "Eine sehr freundliche Schätzung. Tatsächlich dürfte das Einkommen deutlich höher liegen. Der Grund dafür: Wenn man den Tagessatz so niedrig ansetzt, steigt wohl die Bereitschaft, dass der Beschuldigte den Strafbefehl in dieser Form akzeptiert."

Doch von dieser Bereitschaft ist bisher nichts zu sehen. Denn nun äußerte sich der Sportler erstmals zu den Vorwürfen. "Ich weise die Vorwürfe komplett zurück, und meine Anwälte kümmern sich um die Sache“, sagte Zverev in Hamburg bei einem Tennisturnier. Auch "BILD" will wissen, dass Alex Zverev den Strafbefehl nicht akzeptieren wird. Was das für Konsequenzen vor Gericht haben wird, wird sich in der Zukunft zeigen. Doch für die Beziehung zwischen Sophia Thomalla und dem Tennisprofi eine echte Belastungsprobe.

Für Sophia Thomalla ist es der zweite Vorwurf innerhalb kürzester Zeit, der sich an einen ihrer Partner richtet. Denn auch Ex Till Lindemann sieht sich gerade mit Vorwürfen der sexualisierten Gewalt konfrontiert. Ein echter Schock für die hübsche 33-Jährige!