Sophia Thomalla & Alex Zverev: Von wegen glücklich! Sie verschließt die Augen vor der traurigen Realität

Dass er eine kurze Lunte hat, ist kein Geheimnis. Auf einem Turnier im vergangenen Jahr in Acapulco, Mexiko, drosch Alexander Zverev vor aller Augen auf den Stuhl des Schiedsrichters ein, während der noch drauf saß. Grund für den Wutanfall: eine vermeintliche Fehlentscheidung.

Und auch abseits des Platzes scheint der Nummer 16 der Weltrangliste öfter mal eine Sicherung durchzubrennen. Jedenfalls wurden gerade erneut beängstigende Anschuldigungen gegen ihn öffentlich: Zverevs Ex-Freundin Brenda Patea bezichtigt ihn der Körperverletzung, die Berliner Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten einen Strafbefehl beantragt. Es gilt die Unschuldsvermutung, ein Richter muss nun entscheiden, ob es dem Antrag entspricht.

Das alles erinnert an das Jahr 2021, als eine andere Ex, Olga Scharipowa, Gewaltvorwürfe gegen den Profi-Sportler erhob. Zverev stritt alles ab – und tatsächlich: Einer Untersuchung durch die Tennisorganisation ATP hielten Olgas Behauptungen nicht stand. Dennoch hinterlässt diese erneute Anschuldigung einen bitteren Beigeschmack. Man fragt sich: Was ist da los?