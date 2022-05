Sophie Turner: Babyglück nach Bodydrama

Mit zarten 13 Jahren schlüpfte Sophie Turner für den Serien-Hit "Game of Thrones" in die Rolle der Sansa Stark. Sie wurde zum Star – und vor der Kamera erwachsen. Wie schwer dieser Weg war, hat die Britin (26) jetzt in einem Interview verraten: Druck und Mobbing im Netz hätten sogar zu einer Essstörung geführt, oft hätte sie gedacht: "Ich bin so fett, ich bin so unerwünscht!" Die Folge: eine radikale Diät – bis zum Ausbleiben der Periode!

Auch interessant: