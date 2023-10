Sophie Turner: Nach Sorgerechtsstreit mit Joe Jonas - nun verliert sie wirklich alles

Die Frau von Joes Bruder Nick Jonas entfolgte ihr kürzlich auf Instagram und soll sich seitdem nicht mehr gemeldet haben. Geghostet von der besten Freundin? Autsch. Dabei galten die beiden Frauen eigentlich als unzertrennliche "Jonas Sisters"! Priyanka war sogar Brautjungfer bei Sophies und Joes Las Vegas-Hochzeit 2019, doch spätestens mit der rüden Social-Media-Klatsche stellt sie sich klar auf Joes Seite.

Und leider ist Priyanka nicht die Einzige, die Sophie mitten im Scheidungsstress plötzlich den Rücken kehrt: "Sophie und Joe hatten zwar viele getrennte Freunde, aber auch einen großen gemeinsamen Bekanntenkreis, der zum Teil mit in den Schlamassel gezogen wurde", so ein Insider gegenüber der "Life & Style"; weiteren Gerüchten zufolge soll Sophie bei dieser Aufteil-Aktion beinahe leer ausgegangen sein. Immerhin kann sie auf eine immer zählen: BFF Taylor Swift. Bei der Sängerin durfte Sophie in den Wochen nach dem Ehe-Aus sogar wohnen! Wer braucht da schon Schönwetter-Buddys?