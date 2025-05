Sorge um "Let's Dance"-Star: "Komplett aus dem Leben geschossen"

Wenige Tage nach dem Finale ließ Taliso seine Reise bei Instagram noch einmal Revue passieren und dankte vor allem seinem Tanzprofi. "Wir sind als Team immer mehr zusammengewachsen. Egal, was uns in den Weg gekommen ist, wir haben es weggeräumt und sind daran stärker geworden. Trotz all dem harten Training haben wir so viel gelacht und nie den Spaß verloren. Ich hätte mir keine besser Tanzpartnerin vorstellen können", schreibt der Para-Schwimmer in dem Post.