Mike Heiter: Steckt Sat.1 hinter dem Antrag bei PBB ? Das könnte der Beweis sein

Es war DER Moment in der 12. Staffel "Promi Big Brother": Im Halbfinale ging Mike Heiter (32) vor Leyla Lahouar (28) auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Völlig ungläubig hakte Leyla immer wieder nach, ob das wirklich echt sei. Aber es war echt und sie sagte "Ja". Am Ende verließ Leyla die Show nicht nur mit einem Verlobungsring, sondern auch noch mit 100.000 Euro Preisgeld. Denn im Finale konnte sie sich gegen Jochen Horst durchsetzen und erhielt die meisten Votings der Fans.

Was allerdings auch nach dem Ende der Show weiter für Gesprächsstoff sorgt: der Antrag. Denn zu diesem wurde Mike in der Live-Sendung von "Big Brother" förmlich überredet. Aber wie spontan war diese Aktion wirklich? War das alles möglicherweise von langer Hand geplant und kam für Mike gar nicht so überraschend, wie es den Anschein machen sollte? Aussagen einer "Promi BB"-Kandidaten legen das nun nah.