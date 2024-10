Leyla Lahouar & Mike Heiter: Hochzeit im TV? "Können wir machen!"

Nach dem Ende der Sendung lässt Leyla die Zeit in der Sendung noch einmal Revue passieren und verrät auch gleich, worin sie die 100.000 Euro Siegerprämie investieren will: ihre Traumhochzeit! "Von den 100.000 Euro wird auf jeden Fall etwas in eine geile Traumhochzeit fließen. Wir wollen außerdem zusammen ein Häuschen bauen, da wird auch noch was reingehen", betont sie gegenüber der "Bild".