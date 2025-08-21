Sorge um Schäfer Heinrich: "Bauer sucht Frau"-Star schwer gezeichnet nach OP
Schäfer Heinrich meldet sich mit traurigen Nachrichten. Nach seiner Knie-OP leidet der Kult-Landwirt nicht nur unter starken Schmerzen, sondern auch unter neuen gesundheitlichen Problemen.
Hinter Schäfer Heinrich liegt eine schwierige Zeit. Seine Knie-OP macht ihm immer noch schwer zu schaffen.
Er war einer der beliebtesten Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" und brachte mit seiner herzlichen Art Millionen Zuschauerinnen zum Schmunzeln. Doch jetzt macht sich die Fangemeinde Sorgen um Schäfer Heinrich (58). Nach einem Unfall mit einem seiner Schafböcke musste er Anfang des Jahres am Knie operiert werden. Eigentlich hoffte er, danach endlich wieder schmerzfrei durchs Leben gehen zu können – doch das Gegenteil ist der Fall.
Schmerzen nach Knie-OP: Schäfer Heinrich verzweifelt
Die Operation dauerte ganze zwei Stunden, Heinrich bekam sogar eine halbseitige Knieprothese. Trotzdem geht es ihm auch Monate später alles andere als gut. Im Gespräch mit RTL gibt er offen zu: "Mir geht’s nicht gut."
Noch immer kann der 58-Jährige nicht richtig laufen. "Der Doktor hat noch mal geröntgt und meinte, alles ist in Ordnung mit dem Knie. Aber für mich ist gar nichts in Ordnung, weil ich nicht laufen kann", schildert er verzweifelt. Besonders das Aufstehen nach dem Schlaf oder längeren Sitzen sei für ihn ein echter Kampf.
Neue Beschwerden machen alles schlimmer
Als wäre das nicht schon schlimm genug, kämpft Schäfer Heinrich mittlerweile auch noch mit heftigen Bauchschmerzen. Der Grund: Die vielen Schmerzmittel, die er seit Monaten nehmen muss. "Seit gestern Nacht habe ich furchtbare Bauchschmerzen", so der TV-Star. Und er gesteht: "Jetzt gerade geht es mir ganz schlecht."
Trotz der aktuellen gesundheitlichen Rückschläge hoffen seine mittlerweile 17.000 Anhängerinnen und Anhänger bei Instagram nun vor allem eines: Dass es für Schäfer Heinrich bald wieder bergauf geht und er schon bald wieder mit seiner positiven Art auf der Bühne und vor der Kamera zu sehen ist.
Wie wir den guten, alten Heinrich kennen, wird er sich aber bald berappelt – und dann wieder sein von Fans heiß geliebtes fröhliches Selbst sein!