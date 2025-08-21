Sorge um Schäfer Heinrich: "Bauer sucht Frau"-Star schwer gezeichnet nach OP

Er war einer der beliebtesten Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" und brachte mit seiner herzlichen Art Millionen Zuschauerinnen zum Schmunzeln. Doch jetzt macht sich die Fangemeinde Sorgen um Schäfer Heinrich (58). Nach einem Unfall mit einem seiner Schafböcke musste er Anfang des Jahres am Knie operiert werden. Eigentlich hoffte er, danach endlich wieder schmerzfrei durchs Leben gehen zu können – doch das Gegenteil ist der Fall.