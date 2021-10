Squid Game: 7 spannende Geheimnisse über die Netflix-Serie

Ihr gehört zu den wenigen, die "Squid Game" Staffel 1 noch nicht gesehen haben? Kein Problem, wir schildern euch kurz und knapp, worum es eigentlich geht. Knapp 500 Menschen, die mit hohen Spielschulden am Rande ihrer Existenz stehen, werden dazu eingeladen, in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander anzutreten. Dabei geht es um ein sagenhaftes Preisgeld von rund 33 Millionen Euro! Doch die Spiele entpuppen sich als Himmelfahrtskommando: Wer verliert, scheidet nicht nur aus, sondern wird kaltblütig hingerichtet! Beobachtet wird das Ganze von einem mysteriösen Mann mit schwarzer Maske… Klar ist also: Die südkoreanische Serie ist trotz bekannter Spiele definitiv nix für Kinder…