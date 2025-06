Streit zwischen Oliver Pocher und Nikola Glumac geht in die nächste Runde!

Dieser Spott blieb natürlich nicht unbeantwortet. Überraschend deutlich meldete sich Kim Virginia zu Wort – und stellte sich, trotz Insta-Drama, in ihrer Story demonstrativ hinter ihren Ex-Verlobten. Dabei rechnete sie scharf mit Oliver Pocher ab: "Da jetzt wirklich der letzte Furz aus jedem Darm öffentlich über uns entwichen ist... Kleines Update für dich, Olli: Bevor du das nächste Mal auf meinen Ex losgehst, denk doch mal dran, wer sich damals bei mir auf dem Schoß ausgeheult hat, weil die ‘böse Frauenwelt’ dir so übel mitgespielt hat." Als wäre das nicht genug, legte sie in gewohnt direkter Manier nach: "Therapie schmeckt. Probier doch mal. Liebe Grüße, mein laufendes Fossil."