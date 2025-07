Startschock bei "Princess Charming": Sie fliegt in Folge 1!

Mit Spannung erwarteten Fans den Start der fünften Staffel von "Princess Charming" – und der Auftakt hatte es in sich. 18 Single-Frauen reisen auf die thailändische Insel Ko Samui, um das Herz von Vanessa "Nessi" Borck (28) zu erobern. Doch wer dachte, es gäbe zunächst nur Flirts und Kennenlernspiele, wurde schnell überrascht: Bereits in der ersten Folge stand ein Rauswurf an.