Stefan Mross: Alkohol-Schock! Sein Glück zerschellt in 1000 Teile

Schuld an der Krise: Ehefrau Anna-Carina (30). Seit Monaten tanzt sie ihrem Ehemann auf der Nase herum. Mit Freundinnen reist sie durch Deutschland, mit einem anderen Mann flirtet sie auf dem Münchner Oktoberfest. Und wenn ihr Ehemann darunter leidet, das offen zugibt, lästert sie nur: "Stefan kann nicht allein sein!"

Dabei hat Anna-Carina ihm alles zu verdanken. Vor der Ehe war sie nur die "Puppenspielerin", trat in der Provinz mit Marionetten auf. An seiner Seite wurde sie zum Star. Doch von Dankbarkeit keine Spur…

Es sieht so aus, als habe Anna-Carina die Popularität von Stefan nur ausgenutzt, um Plattenverträge, TV-Auftritte zu bekommen. Wer wäre da an seiner Stelle nicht enttäuscht? Freunde machen sich Sorgen um Stefan Mross. Es ist ja kein Geheimnis: Oft betäubte der Showmaster seine Sorgen früher mit Alkohol. 1996 raste er betrunken in das Schaufenster eines Ladens, verursachte einen Sachschaden von 15 000 Euro. 2003 fanden Passanten Stefan um 5.30 Uhr morgens regungslos am Straßenrand. Das Ergebnis einer exzessiven Nacht. Die Ärzte diagnostizierten eine Alkoholvergiftung!

Stefan gibt zu: "Bevor ich Anna-Carina kennenlernte, steckte ich in einer Lebenskrise. Ich trank zu viel, war gesundheitlich angeschlagen." Für Stefan war seine Frau ein rettender Engel. Doch jetzt bricht sie ihm das Herz – und er? Anna-Carina deutet an: "Stefan droht in alte Verhaltensmuster zurückzufallen." Das klingt nach einer Rückkehr von Teufel Alkohol!