Stefan Mross: Anna-Carina-Double! Seine Neue überrascht mit neuem Look

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack trennten sich im vergangenen Jahr nach zwei gemeinsamen Ehejahren. Kurze Zeit später dann der Schock für die Sängerin: Ihr Ex-Mann scheint mit ihrer einstigen besten Freundin anzubandeln. Jetzt sind Stefan und Eva Luginger ein Paar. Zwar hat auch Anna-Carina schon seit längerer Zeit einen neuen Partner an ihrer Seite, dennoch scheint Eva noch immer zu denken, in Konkurrenz zu Stefans Ex zu stehen...