Stefan Mross: Aus und vorbei

Wie nämlich nun durch Event-Veranstalter Heinz de Buhr gegenüber der "Ostfriesenzeitung" bestätigt wurde, wird Stefan auch am Schlagerabend im niedersächsischen Firrel nicht auf der großen Bühne stehen. "Jedes Jahr begann die Ausstrahlung der Fernsehreihe 'Immer wieder sonntags' am Pfingstsonntag, 2023 hat die ARD die Sendung um vier Wochen vorgezogen. Diese Konstellation zwingt Stefan Mross leider dazu, seinen Auftritt am 12. Mai abzusagen", heißt es durch den Veranstalter gegenüber dem Lokalmedium. Autsch! Eine erneute Klatsche für die Fans des Sängers. Doch was ist der Grund dafür? Wie Heinz de Buhr ergänzt, sollen es angeblich die Vorbereitungen für "Immer wieder sonntags" sein: "Da die Proben für die Fernsehsendung schon am Freitag beginnen und Vorrang haben, blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen Auftritt in Firrel abzusagen." Oh je! Wie es für Stefan wohl weiter geht? Es bleibt abzuwarten ...

Auch interessant

Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: