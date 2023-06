Stefan Mross: Das traurige Aus ist besiegelt

Wer auf dem Instagram-Kanal von Stefan Mross nach neuen Fotos und Videos schauen will, wird leider enttäuscht. Der 47-Jährige hat all seine Beiträge gelöscht. Auf seinem Profil herrscht gähnende Leere! Warum seine 39.000 Follower nun in die Röhre schauen müssen, ist unklar.

Wird Stefan im Moment einfach alles zu viel? Nach dem Ehe-Aus, den Gerüchten um seine Alkoholsucht und Prügel-Vorwürfen sollte Mross eigentlich im SWR über seine Show "Immer wieder Sonntags" sprechen. Doch dort tauchte der Musiker in der vergangenen Woche einfach nicht auf. Angeblich hatte er sich im Datum geirrt.

Es sieht so aus, als hätte Stefan derzeit viele Dinge im Kopf. Für Instagram ist da einfach kein Platz mehr... zumindest im Moment!