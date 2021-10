Stefan Mross: Eifersuchtsdrama! Sie bricht ihm das Herz

Johanna schwärmt von Lanny

"Ich weiß, dass du nicht mein Vater bist. Ich werde dich wahrscheinlich nie so nennen. Aber du bist der, der meine Hand hält, der, auf den ich mich verlassen kann. Du hast meine Höhen und Tiefen miterlebt", singt sie in "Something Like Dad". In diesem Duett mit ihrem Ersatzpapa erzählt sie vom ersten Kennenlernen, von gemeinsamen Ausflügen und davon, wie innig ihre Beziehung heute ist. Der Weg dorthin war sicher nicht immer ein Spaziergang.

Johanna ist ein Scheidungskind. Sie war erst neun, als ihre Eltern Stefanie Hertel und Stefan Mross sich trennten. Als sich Lanny in die Mutter verliebte, schloss er auch die Tochter ins Herz. Er tröstete sie, half ihr bei Hausaufgaben – und war immer für sie da. "Freunde sind Johanna und ich bis heute. Ich denke, wir haben das alle gut hingekriegt", sagt er mit väterlichem Stolz. Und als Stefanie und Lanny 2014 heirateten, wurden sie eine richtige Familie. Außerdem treten sie zu dritt als Band More Than Words auf.

Als Dank für alles, was er für sie getan hat, macht Johanna ihm in ihrem Lied jetzt eine süße Liebeserklärung. "Du wirst nie mein Fleisch und Blut sein", singt sie. "Du bist viel mehr als das ...". Auch, wenn Papa Stefan das natürlich versteht, dürfte es ihm trotzdem das Herz brechen, dass er sich den Papa-Titel mit einem anderen Mann teilen muss...

