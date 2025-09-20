Stefan Mross: Er kommt von seiner Ex nicht los

Schon zwei Mal trafen sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator und Anna-Carina am Amtsgericht Passau. Es geht wohl ums liebe Geld und fehlende Auskünfte. Die Nerven liegen bei allen Beteiligten blank. Besonders bei Stefan – den zudem starb vor Kurzem seine geliebte Mama Stephanie (†84). Und auch für Eva könnte das Warten eine Tortur sein. Doch stattdessen muss sie weiter ausharren.