Stefan Mross: Er kommt von seiner Ex nicht los
Stefan Mross und seine Eva sind seit Jahren happy. Doch ihrer Liebe werden Steine in den Weg gelegt …
Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags”.
© IMAGO / Bildagentur Monn
Es ist wie ein böser Traum, aus dem Stefan Mross (49) einfach nicht erwacht. Der TV-Star kommt von seiner Ex nicht los – doch nicht, weil er sich heimlich nach Anna-Carina Woitschack (32) sehnt, sondern weil die Scheidung einfach kein Ende findet.
Und seine treue Eva (37) muss weiter von der Hochzeit träumen.
Stefan Mross ist glücklich verliebt - aber noch immer verheiratet!
Stefan Mross und Eva meistern ihren Alltag auf gerade mal 42 Quadratmetern im Wohnmobil – eng, aber voller Wärme. Sie hält ihrem Schatz den Rücken frei. Für Stefan istsie dersichere Hafen. „Eva passt auf mich auf“, schwärmte er mal. Doch ausgerechnet jetzt wird ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt! Denn seine Scheidung kommt einfach nicht voran.
Schon zwei Mal trafen sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator und Anna-Carina am Amtsgericht Passau. Es geht wohl ums liebe Geld und fehlende Auskünfte. Die Nerven liegen bei allen Beteiligten blank. Besonders bei Stefan – den zudem starb vor Kurzem seine geliebte Mama Stephanie (†84). Und auch für Eva könnte das Warten eine Tortur sein. Doch stattdessen muss sie weiter ausharren.
Ihr Ex-Mann Tassilo hingegen hat längst Nägel mit Köpfen gemacht. Nach nur wenigen Monaten hat er seine neue Liebe Jessica geheiratet. Champagner, Blumen, Hochzeitsglück – all das, bleibt Eva vorerst verwehrt. Ja, die Mross-Scheidung zieht sich wie Kaugummi. Und Stefan? Der kämpft weiter um sein Glück…
Das Neue