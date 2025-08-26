Nach Tod seiner Mutter: Jetzt meldet sich Stefan Mross erstmals zu Wort
Schlagerstar Stefan Mross durchlebt gerade eine der schwersten Zeiten seines Lebens. Nach dem Tod seiner Mutter richtet er sich nun mit bewegenden Worten an seine Fans
Stefan Mross trauert um seine Mutter.
Für Stefan Mross (49) ist nichts mehr so, wie es war. Vor wenigen Tagen starb seine geliebte Mutter im Alter von 85 Jahren in Oberbayern. Der Moderator und Sänger zog sich daraufhin zurück, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Jetzt meldete er sich erstmals öffentlich zu Wort – und seine Worte gehen direkt ans Herz.
Er dankt seinen Fans und Freunden
Auf Instagram schrieb Mross: "Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Liebe und Unterstützung!" Besonders in schweren Momenten, so Mross weiter, sei es wichtig, Menschen um sich zu wissen, die Halt geben: "Es gibt Tage und Stunden im Leben, die jeder durchstehen muss. Aber sich getragen wissen von Menschen, die nahestehen, gibt unendlich viel Kraft."
Stefanie Hertel sprang für ihn ein
Seinen Dank richtete Mross auch an seine Ex-Frau Stefanie Hertel (45). Sie war am Sonntag kurzfristig eingesprungen und hatte die Live-Sendung "Immer wieder sonntags" im ARD-Fernsehen moderiert. Eigentlich hätte Mross selbst auf der Bühne stehen sollen – doch er wollte diese schweren Stunden im engsten Kreis seiner Familie verbringen.
Dass Hertel die Moderation übernahm, war kein Zufall: Es war sein ausdrücklicher Wunsch. Die beiden verbindet eine lange Geschichte. 17 Jahre waren sie ein Paar, fünf davon verheiratet, bevor sie sich 2012 scheiden ließen.
Unterstützung auch von Andrea Kiewel
Neben Hertel meldete sich auch TV-Kollegin Andrea Kiewel (60) zu Wort. Im "ZDF-Fernsehgarten" sprach sie live in die Kamera und schickte ihrem Freund tröstende Worte: "Stefan, wir wissen, dass du und deine Familie gerade schwere Zeiten durchlebt. Und ich wollte dir nur sagen: Ich, der ganze Fernsehgarten, ist in Gedanken bei dir. Wir haben dich lieb."
Trotz der Trauer läuft "Immer wieder sonntags" wie geplant weiter. Die aktuelle Staffel geht bald zu Ende – doch wann Stefan selbst wieder moderieren wird, ist noch unklar. Sicher ist nur: Seine Fans und Kolleginnen stehen fest hinter ihm.