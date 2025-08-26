Nach Tod seiner Mutter: Jetzt meldet sich Stefan Mross erstmals zu Wort

Neben Hertel meldete sich auch TV-Kollegin Andrea Kiewel (60) zu Wort. Im "ZDF-Fernsehgarten" sprach sie live in die Kamera und schickte ihrem Freund tröstende Worte: "Stefan, wir wissen, dass du und deine Familie gerade schwere Zeiten durchlebt. Und ich wollte dir nur sagen: Ich, der ganze Fernsehgarten, ist in Gedanken bei dir. Wir haben dich lieb."