Stefan Mross: Tränen-Comeback bei "Immer wieder sonntags"

Mit belegter Stimme begrüßt Mross die Zuschauer im Studio und vor den Bildschirmen: "Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von 'Immer wieder sonntags'. Es wird heute eine ein bisschen andere Sendung." Er spricht offen über die emotionalen Wochen, die hinter ihm liegen, und macht deutlich, wie schwer es ihm fällt, wieder vor Publikum zu stehen. Doch er erfüllt damit den Wunsch seiner Mutter, die sich immer gewünscht habe, dass ihr Sohn Menschen Freude und ein Lächeln schenkt.