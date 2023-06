Stefan Mross: Erschütternde Beichte nach dem Ehe-Aus!

Es gibt diese Momente, in denen Stefan Mross einem einfach nur leidtut. Als er vor kurzem gefragt wurde, wann er am glücklichsten ist, antwortete er: "In meinem vertrauten Umfeld, das ist die Bühne. Sie ist mein Ruhepol. Da findet mich die Vernunft wieder. Da höre ich Applaus. Spüre den Erfolg. Spüre mich!" Worte, bei denen es einem kalt über den Rücken läuft. Zerbricht er ohne den Applaus seiner Fans?