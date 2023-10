Stefan Mross: Es wird immer schlimmer! Seine neue Liebe ist in Gefahr

Aber nicht nur das drückt gerade auf seine Psyche! Zwischen Stefans aktueller Freundin Eva und seiner Ex scheint ein Streit entbrannt zu sein. Also nur noch Ärger und Stress … Wird Stefan in seiner Verzweiflung daher wieder zum Alkohol greifen, um seine Sorgen zu ertränken?

Gerade jetzt braucht er die Liebe und Unterstützung seiner Eva wohl mehr denn je. Doch wie lange wird sie all das noch aushalten? Nicht dass die Sängerin schon bald die Reißleine zieht!