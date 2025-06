Stefan Mross: Herrchen ohne Herz! Gemeine Vorwürfe gegen den Sänger

"Ein Bayer muss einen Dackel haben", sagte Moderator Stefan Mross (49) einst – und daran hat er sich gehalten. Erst war da Zenzi, dann kam Lotti – gefolgt von Loona. Ja, Stefan ist ein bekennender Dackel-Fan. Doch wer glaubt, die kleinen Vierbeiner seien treue Begleiter fürs Leben, irrt. Denn so oft sie an seiner Seite auftauchen, so schnell verschwinden sie auch wieder. Es scheint fast, als würde Stefan Mross seine Hunde häufiger wechseln als seine Partnerinnen.