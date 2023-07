Stefan Mross: Heftige Demütigung! Er will so nicht weitermachen

Schluss mit lustig! Das hat sich Stefan Mross vor seinem Auftritt bei "Immer wieder sonntags" geschworen. Denn nachdem seine Ex Anna-Carina Woitschack ihren Auftritt in der Kult-Show absagte und stattdessen auf der TV-Bühne von Giovanni Zarrella stand, holt der Schlagersänger zum Gegenschlag aus. Denn für die Absage seiner Verflossenen hat er scheinbar kein Verständnis.

In der "ZDF"-Kult-Show sagte er gegenüber seinem Gast Semino Rossi: "Also, ich muss mal eins sagen, der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Gestern noch beim großartigen Giovanni Zarrella, heute die ganze Nacht durchgefahren von Dortmund. Also, da gibt es nicht viele Künstler, die sagen: Mensch, ich komme zu 'Immer wieder sonntags'." Semino Rossi antwortete nur wohlwollend: "Für dich mache ich das total gerne. Jeder weiß, was er machen sollte." Doch dabei beließ es Stefan Mross nicht und er setzte noch einen drauf: "Andere sagen ab, Semino Rossi kommt." Dieser Seitenhieb gegen Ex Anna-Carina hat sich gewaschen...