Stefan Mross: Heftige Vorwürfe gegen den Schlagerstar

Zu Beginn richtete Stefan einige Worte an die Opfer der Flutkatastrophe. "Liebe Bürger in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und mittlerweile auch in Bayern, Sachsen bis rüber nach Österreich. Ihr seid nicht alleine da draußen. 'Immer wieder sonntags' geht gleich los wie gewohnt, aber wir wollen euch zeigen, dass wir bei euch sind und jetzt ganz, ganz fest an euch denken. Das gilt für mich als euer Gastgeber Stefan Mross und für all meine Gäste."