Stefan Mross: Jetzt hat er seine Anna-Carina für immer verloren

Bei einem Blick in den "Instagram"-Account von Anna-Carina wird nämlich schnell deutlich: Stefan spielt keine große Rolle mehr im Leben der Power-Frau! Am vergangen Sonntag war die Beauty zwar wieder dabei zu sehen, wie sie bei "Immer wieder sonntags" auf der großen Show-Bühne performte, doch ein gemeinsames Foto mit ihrem Liebsten bekamen ihre treuen Fans dennoch nicht zu sehen! Was ist los bei dem einstigen Traumpaar der Schlagerwelt? Schon seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass es zwischen den beiden gar nicht gut laufen soll! Ob die "Instagram"-Posts von Anna-Carine indirekt die traurige Wahrheit bestätigen? Wir können gespannt sein ...