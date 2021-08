Stefan Mross: "Nicht immer schön" - Jetzt packt Anna-Carina aus!

Anna-Carina packt aus

"Eben durch DSDS vor zehn Jahren durfte ich da zum ersten Mal auf der wirklich großen, großen Bühne stehen und live singen. Und bei Stefan war es damals der ´Musikantenstadl´. Und da haben wir eigentlich so relativ gleich gelernt, wie es ist, irgendwie anzufangen und direkt ins Haifischbecken eigentlich hineinzusteigen. Und da ergänzen wir uns sehr gut. Und Stefan ist derjenige, der sehr, sehr aufgeregt ist, wenn ich irgendwo bin, und mich dann fast schon hibbelig macht", verrät Anna-Carina in der Sendung.

Doch das ist noch nicht alles! Die Sängerin spricht auch offen über Kindheit, die nicht immer einfach war. "Also ich habe in zehn Jahren über 400 verschiedene Schulen besucht als Schaustellerkind, jede Woche in einer anderen Stadt", so die 28-Jährige. "400 verschiedene waren es tatsächlich, ja, in über zehn Jahren. (…) Es war eine wirklich sehr spannende Zeit. Natürlich war es nicht immer schön, klar. Bis zur vierten, fünften Klasse war das noch alles cool, aber dann war es auch teilweise manchmal auch nicht so schön in gewissen Klassen. Aber letztendlich war es doch eine wirklich schöne Zeit und, ja, die hat mich eigentlich zu dem Menschen gemacht, also mit Höhen und Tiefen."

Die Liebesgeschichte von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: