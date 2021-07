Stefan Mross & Anna-Carina: "Die Anna ist schwanger"

Eigentlich wollten Stefan Mross und Anna-Carina via "Instagram" lediglich auf einen Auftritt von sich im "Circus Knie" aufmerksam machen. So kommentierte Stefan zu dem Post, auf dem das Areal des Circus zu sehen ist: "Wir freuen uns auf unser Konzert am 29.08. im Circus-Land von 'Circus Knie' Umrahmt wird unser Auftritt von internationalen Weltklasse-Artisten und findet im wunderschönen Ambiente von Charles Knie's Circus-Land statt." Doch die Fans der beiden scheinen ein anderes Thema viel interessanter zu finden: Eine mögliche Schwangerschaft von Anna-Carina! So heißt es unter dem Foto: "Die Anna ist schwanger." Hoppla! Das diese Behauptung jedoch der Wahrheit entspricht, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich präsentierte sich Anna-Carina erst neulich wieder bei "Immer wieder sonntags" in einem hautengen Outfit, bei dem von einem Babybauch jede Spur fehlte...