Stefan Mross: Jetzt schlachtet Anna-Carina Woitschack die Trennung in aller Öffentlichkeit aus!

Sie strahlt wie lange nicht, tingelt perfekt gestylt von TV-Show zu diversen Interviews und packt überall munter aus über ihre gescheiterte Beziehung. Anna-Carina weiß, wie das Schlager-Business läuft: Gibt man den Fans ein paar Einblicke ins private Leben, kurbelt das den Verkauf neuer Songs verlässlich an. Und von ihrem aktuellen Lieblingsthema, dem Liebes-Aus mit Stefan, verspricht Anna sich offenbar einen ganz besonderen Karriere-Schub. Wie die "Closer" berichtet, plauderte Anna-Carina gegenüber von "RTL-Exklusiv" aus, es sei ihr das alles zu viel geworden, sie habe sich immer mehr eingeengt gefühlt, weil ihr Leben mit Stefan in erster Linie auf der Bühne stattgefunden habe. "Mir ging es einfach körperlich, seelisch und mental nicht gut. Und dann war es das erste Mal in sechs Jahren so, dass man echt Zeit hatte, zu reflektieren, weil wir dann eben nicht mehr 24 Stunden zusammen waren", erinnert sie sich an ihre Zeit beim Dreh der "RTLZWEI"-Sendung "Stars auf Rollschuhen", die rückblickend wohl so was wie eine erhellende Ehe-Auszeit für sie war. "Ich habe ihn damals halt so ein bisschen auf den Trichter gebracht: 'Hey Stefan, es gibt auch noch ein Leben da draußen, was nicht im Scheinwerferlicht stattfindet.' Leider habe ich das Gefühl dann irgendwann gehabt, dass er da wieder so ein bisschen in die alten Verhaltensmuster zurückgekehrt ist."

Umso glücklicher sei sie heute mit ihrem neuen Partner Daniel, lässt sie die Zuschauer wissen. "Das war schön dann, jemanden zu haben, dem es egal ist, wer man ist, also, der einfach nur die Anna gesehen hat und nicht irgendwie Anna-Carina Woitschack auf der Bühne." Ein klarer Seitenhieb gegen Stefan, für den diese Trennung eher nicht existierte. Auch ihr neuer Song "Das Beste" könnte in diese Richtung zielen. Die Fans sind sich jedenfalls sicher, dass sie darin ihr neues Glück besingt. "Man sollte auch ein gutes Gefühl haben, wenn der andere nicht da ist", erläutert Anna die Bedeutung ihrer Single. "Und da geht es um Vertrauen. Da geht es um Respekt davor, was der andere macht." Auch, wenn sie Stefan dabei nicht erwähnt, dürfte ihr klar sein, dass diese Aussagen ihren Ex wohl mitten ins Herz treffen…

Auch interessant: