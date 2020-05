Reddit this

Heidi Klum: Enthüllt! So süß ist ihre Tochter Leni Klum

"Schönen 16. Geburtstag, Leni! Meine nette, liebevolle, kluge, lustige, schöne Leni. Ich bin stolz, deine Mama sein zu dürfen," flötet auf und beschert damit nicht nur ihrer Tochter Leni ein großes Geschenk, sondern auch ihren Followern. Den 16. Geburtstag ihrer Ältesten im Mai 2020 nimmt die Model-Mama zum Anlass der Welt endlich ein Bild ihrer wunderschönen Tochter Leni zu präsentieren.

Heidi Klums Tochter Leni hat zwei Väter

Mit einer zuckersüßen Throwback-Aufnahme erinnert Heidi Klum an die Zeit als ihre Kinder noch ganz klein waren. Lediglich mit einem Glitzer-Bustier vor der Brust, steht Leni Klum auf dem Mutter-Tochter-Schnappschuss vor Heidi und streckt dem Fotografen frech die Zunge entgegen.

Helene Boshoven "Leni" Samuel, die 2004 aus einer kurzweiligen Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore hervorging, ist die älteste von insgesamt vier Kindern im Klumschen Haushalt. Ihren hübschen Rufnamen hat sie ihrer Großmutter zu verdanken. Zu ihrem leiblichen Vater, der mittlerweile in London lebt, pflegt Leni bis heute nur unregelmäßig Kontakt. Vielmehr rutschte 2009 Heidis Ex-Mann Samuel nach einer Adoption in die Vaterrolle für die damals Fünfjährige. Mittlerweile ist Leni Klum 16 Jahre alt und möchte als Model in die gewaltigen Fußstapfen ihrer Mutter treten. Dabei kann sich das Model-Kücken sicherlich auf den Erfahrungsschatz und das Vitamin B von Heidi Klum verlassen.

Leni Klum tritt als Model in die Fußstapfen ihrer Mutter

Seit Jahren schützt Heidi Klum ihre eigenen Kinder mit Inbrunst vor der Öffentlichkeit. Es wird gemutmaßt, dass ihre Tochter Leni auf eine öffentliche Schule in New York geht, doch bestätigt wurde dies bislang nicht. Die erfahrene Model-Mama weiß um die Gefahren der hartumkämpften Medienwelt: "Es ist definitiv ein rücksichtsloses Geschäft. Es hat sich im Laufe der Jahre auch sehr verändert. Als ich 1992 anfing, war das ganz anders.“ Doch lange wird ihre älteste Tochter den Zirkus wohl nicht mehr mitmachen, denn mit ihren 16 Jahren schielt das Mädchen nun ebenfalls zum Rampenlicht.

Die guten Gene ihrer Mutter gemischt mit den italienischen Wurzeln ihres Vaters sollten ihr dabei sicherlich den einen oder anderen Job bescheren. Erst im April 2020 wagt Leni Klum erste Gehversuche als Model. Auf ihrem noch frischen Instagram Account veröffentlicht die damals noch 15-Jährige sehenswerte Bilder von einem Fotoshooting mit dem kanadischen -Fotograf Derek Kettela. Mama Heidi Klum zeigt sich sichtlich stolz und schwärmt: „Sie ist die Einzige in der Familie, die in meine Fußstapfen treten möchte.“ Tja, auch ein Promi muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass der Nachwuchs eines Tages flügge wird. Vielleicht schon früher als erwartet...

