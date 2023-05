Stefan Mross: Jetzt spricht Anna-Carina über sein schockierendes Doppelleben

"Stefan hat ein Alkoholproblem", erzählt Anna-Carina jetzt einem Interview. "Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen."

Und sie setzt noch einen drauf: "Stefan ist ein komplett anderer Mensch, wenn er getrunken hat. Nicht mehr der charmante Spitzbube!" Stefan soll aggressiv werden, wenn er zu tief ins Glas geschaut hat. Das sei auch der Grund für seinen Ausraster vor Kurzem. Weil er in Leipzig einen Mann geschlagen hat, wurde Stefan vom Amtsgericht Leipzig verurteilt. Und im Sommer 2022 soll Stefan Mross unter Alkoholeinfluss in einem griechischen Restaurant einen weiblichen Gast aufs Übelste beschimpft haben.

Der Alkohol – er kann auch die sanfteste Seele in eine teuflische verwandeln. Ohne Vorwarnung. Der beliebte Showmaster jedoch will von all dem nichts wissen. "Ich habe kein Alkoholproblem", sagt er.

Seht im Video, wie Stefan Mross auf den neuen Freund von seiner Ex Anna-Carina Woitschack getroffen ist: