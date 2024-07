Stefan Mross: Klare Ansage! Ersetzt er Hans Sigl als "Bergdoktor"?

So richtig rund läuft es für Stefan Mross aktuell nicht. Statt mit neuer Musik macht er seit Monaten mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Alkoholprobleme, Scheidung, Betrug beim Hausverkauf. Warum also nach über 30 Jahren im Showbusiness nicht etwas Neues wagen? In einer Talkshow sagte er deshalb: "Eine Figur zu spielen als Schauspieler, das läge mir sehr". Ihm schwebt scheinbar auch eine ganz gewisse Art Figur vor, die er gerne spielen möchte. Am liebsten würde er bei "Der Bergdoktor" mitspielen. "So eine Rolle, so mitten in den Tiroler Bergen, das ist schon eine besondere Aufgabe."

Für sein Image wäre eine Rolle in der beliebten Serie sicherlich auch nicht schlecht. Doch ob TV-Star Hans Sigl von dieser Idee ebenso begeistert ist? Schließlich ist er eigentlich der unangefochtene Star der Serie. Wie es sich jedoch anhört, hat es der Schlager-Star nicht unbedingt auf Hans Rolle des Dr. Martin Gruber abgesehen. Nichtsdestotrotz, mit Stefan käme neue, große Konkurrenz ins Spiel …

Ob dann auch bald Stefan Mross die Frauenherzen zu Füßen liegen würden? Welche Damen der Bergdoktor bereits um den Finger wickelte, erfährst du im Video: