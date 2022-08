Stefan Mross: Nervenzusammenbruch! Jetzt schmeißt er alles hin

Stephanie Mross (81), die Mutter des TV-Stars, sagte nach der Bluttat an ihrer Schwester und ihrer Nichte: "Ich werde nie über ihren Tod hinwegkommen." Der Moderator hingegen hüllte sich in Schweigen, dankte lediglich seinen Fans in einem kurzen Statement für ihre Anteilnahme. Hat der Star den Kummer vielleicht in sich hineingefressen? Hat der Prozess ihn völlig aus der Bahn geworfen? Denn auch bei der Urteilsverkündung konnte er nicht anwesend sein.

Noch dazu sagte Mross am Wochenende vor dem ersten Prozesstermin die Moderation seiner Sendung "Immer wieder sonntags" völlig überraschend ab – und das ist in 17 Jahren noch nicht ein einziges Mal vorgekommen! Stefan hätte mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen, hieß es offiziell.

Das mag sein. Aber vielleicht war er auch emotional einfach nicht in der Lage, eine heitere Familiensendung zu moderieren. Hoffentlich kann er nun nach dem Urteil wieder zu Kräften kommen. Gottfried O. bekam lebenslang.