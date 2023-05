Stefan Mross: Neuer Tiefpunkt! Jetzt muss seine Mutter die Scherben zusammensuchen

Wie schlimm es wirklich um den Schlagerstar steht, machte seine Ex Anna-Carina laut "Neue Post" jüngst deutlich: "Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen." Aus diesem Grund hätte sich die 30-Jährige auch von ihm getrennt.

Verliert Mross die Kontrolle über die Trinkerei? Sogar sein langjähriger Freund und Schlagerkollege Heino (84) macht sich Sorgen. In einem öffentlichen Brief flehte er ihn an: "Schmeiß dein Leben bitte nicht weg!"

Doch davon will der Sänger nichts hören. Er wehrt sich gegen die Vorwürfe, sieht das alles ganz anders. Scheint, als wären seine Freunde machtlos.

Die Einzige, die ihm jetzt noch bleibt, ist Mama Stephanie. Kann sie ihren Sohn zur Besinnung bringen?

Auf Mama wird der Volksmusikstar sicherlich hören. "Sie hat immer alles für mich gemacht", schwärmte Stefan Mross in der Vergangenheit. Natürlich wird die 81-Jährige auch jetzt zu ihm halten, ihn mit ihrer Lebensklugheit unterstützen und helfen, wo sie nur kann.

